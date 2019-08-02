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İnek kafasını piknik masasına sıkıştırdı!

Bolu’nun Mengen’e ilçesinde bir inek kafasını piknik masasına sıkıştırdı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:47
İnek kafasını piknik masasına sıkıştırdı!

Bolu’nun Mengen’e ilçesine bağlı Akbuk köyünde bulunan Sıtmapınarı mesire alanında, piknikçilerin bıraktıkları yiyecekleri yemek isteyen Fatih Eroğlu’na ait ineğin kafası beton masa ile oturak arasına sıkıştı.

İneğinin kafasını sıkıştığı yerden çıkaramadığını gören Eroğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Balyozla betonu kıran itfaiye ekipleri hayvanı kurtarmayı başardı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:47
  1. Bolu
  2. Mengen
  3. Akbuk
  4. Sıtmapınarı mesire alanı
  5. inek

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