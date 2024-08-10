  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'nın en büyük rakibiydi! Gizli İHA sessiz sedasız sığınaktan çıkarıldı

Memurları sevindirecek yıllık izin kararı!

Artık vatandaşa bedava olacak! Yürürlüğe girdi!

S-400'ler ateşlendi! Yeni füze sipariş edildi, Türk halkı 'Yok mu bunların bir karşılığı?' diye soruyor

Kapalı kalmaya devam edecek mi? Instagram için 'son düzlükteyiz' açıklaması geldi

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok
Yaşam İnek bataklığa saplandı yardıma itfaiye koştu
Yaşam

İnek bataklığa saplandı yardıma itfaiye koştu

Yeniakit Publisher
2024-08-10 17:54:00 -

Batman'da bataklığa saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde bataklığa saplanan inek köylüler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde meydana geldi. Köy çıkışında merada otlayan inek bataklığa saplandı. Hayvanın sahibi ve çevredeki vatandaşlar, ineği çıkaramayınca Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler ineği bataklıktan çıkarmak için yoğun bir mesai harcadı. Bir saat süren çalışmaların ardından ekipler iş makinesinin yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı. Bataklıktan çıkartılan ineğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23