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İnegölspor’da Güldüren dönem

Spor Toto 2.

16 Nisan 2019 Salı 16:07
İnegölspor’da Güldüren dönem

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor’da Fatih Akyel ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine İsmail Güldüren getirildi. Güldüren, 1 yıllık sözleşmeye imza atarak, bordo beyazlı ekibin başına geçti.


Düzenlenen imza törenine İnegölspor Kulüp Başkanı Eşref Güç ile Teknik Direktör İsmail Güldüren ve ekibi katıldı. Atılan imzaların ardından Eşref Güç yaptığı açıklamada, "İsmail Güldüren’in İnegölspor’a önceki hocalardan daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü İnegölspor’da yetişmiş, İnegölspor’u iyi bilen biri, her iki taraf için hayırlı olsun. Biz hocamızla 1 yıllık anlaşma imzaladık. Bu sezon için artık yapacak birşey kalmadı. Artık önümüzdeki sezon için gereken ne varsa canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Teknik Direktör İsmail Güldüren ise, "İnegöl’ün çocukları olarak bizlere böyle bir teklif getirdikleri için ben başta kulüp başkanımız olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon için çalışmalarımıza şimden başlıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır İnegölspor başta olmak üzere 2. ligdeki tüm maçları takip ediyorum ve lige yabancı olan biri değilim. Şimdi hedefimiz hem ligde şampiyon olmak, hem de alt yapıdan yeni futbolcular yetiştirip Türk futboluna kazandırmak" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 16:07
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