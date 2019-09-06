0553 313 94 23

İnegöl’de yaz spor okulları sona erdi

İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla gerçekleştirdiği yaz spor okullarının ikinci dönemi sona erdi.

06 Eylül 2019 Cuma 18:04
İnegöl’de yaz spor okulları sona erdi

İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla gerçekleştirdiği yaz spor okullarının ikinci dönemi sona erdi. İlk dönemde 878 öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okullarında, ikici dönem sonunda da 702 öğrenci sertifika heyecanı yaşadı.


Her yıl talebin arttığı kurslarda ilk dönem 8 farklı branşta 878 sporcu eğitim alırken, ikinci dönemde ise voleybol 63, basketbol 116, masa tenisi 33, oryantiring 30, yüzme 320, cimnastik 70, okçuluk 43, dağcılık 27 olmak üzere toplamda 702 öğrenci yaz spor okullarından faydalandı. Yaz spor okulunun son ününde, küçük sporcular için Belediye Spor Salonunda sertifika töreni düzenlendi. Sihirbaz gösterisiyle başlatan sertifika töreninde, illüzyon gösterilerini çocuklar büyük bir keyifle izledi.


Sertifika takdimi öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Çocuklarımızla ilgili özellikle okullar kapandıktan sonraki dönemde onların faydalı işlerle uğraşabilmeleri adına güzel bir organizasyon hazırladık. Her geçen yıl organizasyonlarımızı büyütmeye, geliştirmeye, daha etkili hale getirmeye gayret ediyoruz. Ekiplerimiz bu konuda sizlerden gelen fikirler ve öneriler doğrultusunda bunları yenileyerek hizmetinize sunmuş oluyor. Öncelikle bizlere güvenerek evlatlarınızı emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu emaneti her zaman en güzel şekilde koruyup kollayacağımızı da bilmenizi istiyoruz. Hem kişisel anlamda hem de eğitim anlamında gelişimlerinde her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink davasında ara karar verildi
    1. Hrant Dink davasında ara karar verildi
    2. CHP Lideri Kılıçdaroğlu,..
    3. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    4. İçişleri Bakanı Soylu,..
    5. Valilikten 2019-2020 eğitim öğretim..
    6. CHP'li belediyeler yüzlerce araçlık..
    7. İHA’dan Isparta çıkartması
    8. İlçe müftüsü yedek yerleştirme..
    9. Apartmanda çıkan yangın korkuttu
    10. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    11. Çanakkale'de kafede oturan iki gence..
    12. Trafik kazası 2 yaralı
    13. Sayıştay Daire Başkanlığına Özyer..
    14. AK Parti’li Muş: “CHP’nin HDP’ye..
    15. Lyle Foster: Falcao tam bir canavar!..
    16. İnegöl’de yaz spor okulları sona erdi
    17. Erol Bedir'den Terim ve 19:05 yorumu
    18. "Benim Altındağım" fotoğraf..
    19. Kdz. Ereğli’de Banu Uzun için kök..
    20. "Seçimlerde oy kullanma dışında tüm..
    21. Bartın’daki uyuşturucu operasyonunda 2..
    22. Alparslan Kuytul hakkında karar verildi
    23. "Hiçbir hukuki gerekçe yok"
    24. İsveç Dışişleri Bakanı Wallstorm..
    25. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    26. Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu..
    27. Castrol Ford Team, Dünya Ralli..
    28. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    29. Suç makinesi kadın, odasına yaptığı..
    30. Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim