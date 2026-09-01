İnegöl’de tekstil fabrikasının çatısı alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir tekstil fabrikasının çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın, fabrikada maddi hasara neden oldu.
Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Cadde’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.
Fabrikanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın çatısından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.