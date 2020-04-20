  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü böyle geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar ve caddeler hayvanlara kaldı.

2020-04-20 01:56:02 -
İnegöl’de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü böyle geçti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar ve caddeler hayvanlara kaldı. Atlar, kediler köpekler boş sokakların tadını böyle çıkardılar.


Korona virüsü nedeniyle Türkiye’de ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının keyfini doyasıya çıkaranlar hayvanlar oldu. İnegöl’de bomboş olan trafikte cadde ve sokaklarda kediler, köpekler sahipleri tarafından bırakılan başı boş atlar kameralara böyle yansıdı. İnegöl caddelerinde kimse bulunmazken ara sokaklarda ise vatandaşların kısıtlamaya uymadıkları görüldü. Kimileri motosikletiyle tur atarken, kimileri ise sokakta top oynadı. Ancak polis ekipleri sık sık devriye gezerek vatandaşları uyarıp içeri girmelerini sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı