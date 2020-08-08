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Aktüel

İnegöl'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:54:45 -
İnegöl'de otomobille elektrikli bisikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeşil Bursa Caddesi'nde seyreden C.G. idaresindeki 16 L 7538 plakalı otomobil, Altay Caddesi'nden gelen Suriye uyruklu Ahmet Gannam'ın kullandığı elektrikli bisikletle kavşakta çarpıştı.

Kazada, elektrikli bisikletteki Suriye uyruklu Mahmut Gannam yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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