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İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi bulundu

Bursa İnegöl'de evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Arzı Balaban'ın ayak izine rastlandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:08
İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 Aralık'ta evden çıkıp bir daha geri dönmeyen Arzı Balaban’ın (74) arazide ayak izi bulundu.

Evinden 4 gün önce bastonunu alarak çıkan Arzı Balaban, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak sokak gezerek kayp kadını aradı. Arazileri de kontrol eden polis, AFAD ve AKUT ekiplerine haber verdi. Akşam kadının kaybolduğu yere gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelediler. Güvenlik kameralarına yansıyan kadının mahalle dışına çıktığını tespit eden ekipler, aramaları arazide sürdürdü. Farklı noktalarda aradıkları Arzı Balaban'ın terliğine ulaşan ekipler bugün de ayak izini buldular ancak bölgenin çamurlu olması çalışmaları zorlaştırıyor. Ekipler boş binalar başta olmak üzere bölgede bulunan inşaat alanlarını tarıyor. Sabah saatlerinde tekrar en son görüldüğü Huzur Mahallesi civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, drone ile bölgeyi taradı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:08
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. kayıp arama çalışmaları
  4. Arzı Balaban

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