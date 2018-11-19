İnegöl'de feci kaza: 1 yaralı
Bursa Ankara kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.19 Kasım 2018 Pazartesi 20:44
İnegöl ilçesinde, BursaAnkara kara yolunda kontrolden çıkarak refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
İnegöl'den Bursa'ya gitmekte olan olan sürücü Ahmet U. yönetimindeki 16 VP 482 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, refüje çıkıp koruma tellerine çarptıktan sonra durdu.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansta tedavi edildi.
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