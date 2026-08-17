İnegöl’de çadır kentte kavga: 6 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’ndeki çadır kentte meydana geldi. İki gruptaki çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup mevsimlik işçinin çocukları arasında başlayan tartışma, ailelerin de olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak olayın daha fazla büyümesini önledi.

Kavgada darp sonucu Mehmet U. (46), Ömer U. (21) ve Yusuf U. (20) ile karşı gruptan İsmail Y. (21), Kübra Y. (24) ve Mehmet Y. (18) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.