  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist işgalcilerden alçak provokasyon! Fanatik Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi Lübnan'da İsrail terörü: Ateşkese rağmen 6 ayda 4 bin 346 ölü! ‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi! Murat Karayılan köşeye sıkıştı, kıvırdı! Kanlı şebeke devlete şart koşmaya kalktı! ‘Gel bakalım Muharrem’den ‘Yolsuz Ekrem’e ziyaret: Haberin var mı taş duvar? Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da dönüşüm 1 milyona ulaştı Kalibaf siyonist çeteye ve hamisine rest çekti! Hem sahada hem masada biz kazandık Aziz Yıldırım İsmail Kartal’a baskı mı yaptı? Ersun Yanal neler anlattı neler Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor
Yerel İnegöl’de çadır kentte kavga: 6 yaralı
Yerel

İnegöl’de çadır kentte kavga: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İnegöl’de çadır kentte kavga: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Altı kişinin yaralandığı olayda üç çadır kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’ndeki çadır kentte meydana geldi. İki gruptaki çocuklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu.

Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup mevsimlik işçinin çocukları arasında başlayan tartışma, ailelerin de olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.
Ortalığın bir anda karıştığı kavgada taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırarak olayın daha fazla büyümesini önledi.
Kavgada darp sonucu Mehmet U. (46), Ömer U. (21) ve Yusuf U. (20) ile karşı gruptan İsmail Y. (21), Kübra Y. (24) ve Mehmet Y. (18) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23