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İnegöl Belediyespor 2. Lig Play-Off’lara adını yazdırdı

Voleybol Erkekler 2.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:49
İnegöl Belediyespor 2. Lig Play-Off’lara adını yazdırdı

Voleybol Erkekler 2. Lig 1.Grup’ta mücadele eden ve tamamı alt yapı oyunculardan oluşan İnegöl Belediyespor’lu gençler, deplasmanda karşılaştığı Muğla temsilcisi Fethiye Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek, Malatya’da gerçekleşecek olan 2. Lig Play-Off’larına adını yazdırdı.


İnegöl Belediyespor deplasmanda karşılaştığı rakibini 25-17, 25-15 ve 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı. Böylelikle çıktığı 15 maçta 12 galibiyet 3 mağlubiyet elde ederek 36 puana ulaştı ve ligin bitime 1 hafta kala Malatya’da gerçekleşecek olan 2. Lig Play-Off’larına adını yazdırdı. İnegöl Belediyespor sezonun son maçında Yeniceköy Spor Salonu’nda Gemlik B. Spor’u ağırlayacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:49
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