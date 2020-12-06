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Teknoloji İndirimde efsane oyun! Harekete geçildi... Savunmaları alınacak
Teknoloji

İndirimde efsane oyun! Harekete geçildi... Savunmaları alınacak

'Efsane Cuma’ adı altında yapılan sahte indirimlere ceza geliyor. Ticaret Bakanlığı e-ticaret firmalarından savunmalarını istedi. Reklam Kurulu salı günü e-ticaret firmalarının savunmalarını görüşecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:56:00 - 2020-12-06 11:02:31
İndirimde efsane oyun! Harekete geçildi... Savunmaları alınacak

Tüm dünyada alışverişte büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma, Muhteşem Cuma haftasında, tüketicilerden çok sayıda 'sahte indirim' şikâyeti gelince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Şikâyetleri inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, şirketlerin e-ticaret sitelerinde "sahte indirim" tespit ederek, şirketlerden savunma talep etti.

Savunma hazırlıyorlar

Şirketlerin salı gününe kadar savunmalarını hazırlayarak Reklam Kurulu'na sunacakları ve kurulun da toplantıda bazı dosyaları karara bağlayarak, şirketlere cezai yaptırım uygulayabileceği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında, şirketlerin indirim sağlamış gibi reklam yapması, buna rağmen aynı fiyattan, hatta daha yüksek fiyattan ürün satmış olması geldi. Tüketiciler, ürünlerin içeriği ile ilgili de şikâyetlerde bulunurken Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, şikayetleri incelemeye aldı. Salı günü yapılacak toplantıda kurul gelen savunmalar inceleyecek. Çok sayıda e-ticaret firması hakkında şikâyette bulunulması nedeniyle tüm dosyaların görüşülmesinin bu toplantıda yetişemeyeceği ve daha sonraya da sarkabileceği ifade edilirken, savunmalar incelendikten sonra e-ticaret firmalarına ceza kesilecek.

Elektronik ve moda kategorisi 1 numara

Bu yıl online alışverişe talep geçen seneye göre yüzde 25 arttı. En çok satılan ürünler elektronik ve moda oldu. Satışı artan ürünler arasında giyim ürünleri, elektronik ürünler, süpermarket ve sporcu besinleri dikkat çekti. Süpermarket kategorisindeki satışlar ise geçtiğimiz yıla göre 5 kat artış gösterdi.

2 bin 49 TL harcadık

Online alışveriş sitesi Picodi'nin yaptığı araştırmaya göre, Efsane Cuma döneminde ortalama 2 bin 49 TL harcama yapıldı. Araştırmaya göre, erkekler kadınlardan daha fazla harcadı. Erkeklerin ortalama harcaması 2 bin 69 TL, kadınların ise bin 993 TL. Tüketicilerin neredeyse yarısı giyim alışverişine, yüzde 35'i elektronik ürünlere yöneldi.

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