0553 313 94 23

İndirim geldi sektör ümitlendi! Konut alımında 15 yıl vade dönemi

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 24’ten 19,75’e çekmesinin ardından konut kredilerindeki beklenen düşüş haberi geldi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
İndirim geldi sektör ümitlendi! Konut alımında 15 yıl vade dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten 19,75’e çekmesinin ardından gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrilmişti. Konut kredilerindeki beklenen düşüş haberi geldi. TCMB’nin aldığı cesur kararla faiz baskısını kırarak gerçekleştirdiği indirim hamlesi tüketici kredilerine de yansımaya başladı. İpotekli satışların dip yaptığı dönemde inşaat firmalarına moral veren bu gelişmeye rağmen konutların tüketicilere maliyeti faiz nedeniyle hâlâ yüksek seyrediyor. İndirimi sektör için büyük bir adım olarak değerlendiren sektör temsilcileri ise ertelenen alım talebinin canlanmasını bekliyor. En büyük değişim ise 10 yıla kadar verilen kredi vadelerinin 15 yıla çıkarılması oldu. Buna rağmen tüketiciler faizsiz alım seçeneklerinin sunulmasını bekliyor.

Yüksek faiz mantıksızlığı son bulacak

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şimdi büyük bir fırsat doğdu” dedi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Altan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hafta içinde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Devletimize ve kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Oranların aşağıya çekilmiş olması hem konut piyasası açısından hem Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olmuştur. Vadenin 180 aya çıkarılması ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamında gelmektedir’’ şeklinde konuştu.

Maliyetler arttı, fiyatlar yerinde saydı

Son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü ve satışları en çok yüklenici firmaları etkiledi. Maliyet artışlarının yansıtılamadığı bu dönemde fiyatlar yerinde saydı. Faiz uygulamalarının süreci tıkaması üzerine zora giren firmalar alınan son kararları bir umut ışığı olarak görüyor.

Faizdeki gerilemeyi sektöre sunulan bir teşvik olarak yorumlayan Altan Elmas, özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme yakalanmasının mümkün olacağı görüşünde.

Konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz” diyen Altan, “Çünkü son bir buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım… Neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürülüyor konut bedelleri…” dedi.

Yeni kampanya sinyali

Altan Elmas, KONUTDER üyeleri olarak, bankalarla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebileceklerini de vurguladı. “Bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz sektör olarak. Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor” değerlendirmesini yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
  1. KONUTDER
  2. Altan Elmas
  3. Sur Yapı
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  5. Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    1. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    2. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    3. TL ile ihracatta rekor
    4. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    5. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    6. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    7. Bingöl’de en tatlı hasat
    8. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    9. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    10. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    11. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    12. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    13. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    14. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    15. Milletlerarası anlaşmalar
    16. FETÖ operasyonunda 4 polise tutuklama
    17. Ankara ve Diyarbakır’dan sonra şimdi..
    18. Samsun’da motorlu kara taşıt sayısı..
    19. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1..
    20. Denizli’deki araç sayısı 407 bin 784’e..
    21. AK başkanlar deneyimlerini paylaştı
    22. Nazlı öğretmen ve arkadaşları..
    23. Rusya’da 4 katlı binada yangın
    24. İndirim geldi sektör ümitlendi! Konut..
    25. Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı..
    26. MEB'den hükümlüler için öykü yarışması
    27. Fenerbahçeli taraftarları..
    28. Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander..
    29. Kazada can pazarı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
    30. Maden Sanayii İşverenleri..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız