İndirim geldi sektör ümitlendi! Konut alımında 15 yıl vade dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten 19,75’e çekmesinin ardından gözler konut kredisi faiz oranlarına çevrilmişti. Konut kredilerindeki beklenen düşüş haberi geldi. TCMB’nin aldığı cesur kararla faiz baskısını kırarak gerçekleştirdiği indirim hamlesi tüketici kredilerine de yansımaya başladı. İpotekli satışların dip yaptığı dönemde inşaat firmalarına moral veren bu gelişmeye rağmen konutların tüketicilere maliyeti faiz nedeniyle hâlâ yüksek seyrediyor. İndirimi sektör için büyük bir adım olarak değerlendiren sektör temsilcileri ise ertelenen alım talebinin canlanmasını bekliyor. En büyük değişim ise 10 yıla kadar verilen kredi vadelerinin 15 yıla çıkarılması oldu. Buna rağmen tüketiciler faizsiz alım seçeneklerinin sunulmasını bekliyor.

Yüksek faiz mantıksızlığı son bulacak

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şimdi büyük bir fırsat doğdu” dedi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Altan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hafta içinde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Devletimize ve kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Oranların aşağıya çekilmiş olması hem konut piyasası açısından hem Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olmuştur. Vadenin 180 aya çıkarılması ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamında gelmektedir’’ şeklinde konuştu.

Maliyetler arttı, fiyatlar yerinde saydı

Son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü ve satışları en çok yüklenici firmaları etkiledi. Maliyet artışlarının yansıtılamadığı bu dönemde fiyatlar yerinde saydı. Faiz uygulamalarının süreci tıkaması üzerine zora giren firmalar alınan son kararları bir umut ışığı olarak görüyor.

Faizdeki gerilemeyi sektöre sunulan bir teşvik olarak yorumlayan Altan Elmas, özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme yakalanmasının mümkün olacağı görüşünde.

“Konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz” diyen Altan, “Çünkü son bir buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım… Neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürülüyor konut bedelleri…” dedi.

Yeni kampanya sinyali

Altan Elmas, KONUTDER üyeleri olarak, bankalarla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebileceklerini de vurguladı. “Bunu önümüzdeki dönemde kampanyalaştırabiliriz sektör olarak. Konut sektörümüz bu indirimle büyük bir fırsat ve ivme bekliyor” değerlendirmesini yaptı.