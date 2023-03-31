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Ekonomi İndirim faturaya nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar
Ekonomi

İndirim faturaya nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar

Yeniakit Publisher
2023-03-31 14:13:00 -
İndirim faturaya nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidilmesi ile 100 kilovatsaatlik tüketime karşılık gelen, sanayi abone grubunda 409 liralık fatura 348 liraya, mesken abone grubunda ise 173 liralık fatura 147 liraya düşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidilmesi ile 100 kilovatsaatlik tüketime karşılık gelen, sanayi abone grubunda 409 liralık fatura 348 liraya, mesken abone grubunda ise 173 liralık fatura 147 liraya düşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, nisan ayından itibaren tüm abone gruplarında elektrikte yüzde 15 indirime gidileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen tarife tablosu yayımlandı. Tabloya göre, orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi abone grubu tüketicilerin 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 409 liralık faturası 348 liraya düşecek. Mesken abone grubu tüketicileri ise 100 kilovatsaat tüketime karşılık gelen 173 liralık elektrik faturasına 147 lira ödeyecek.

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