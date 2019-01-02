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İndirim bekleniyordu! Tekrar zam yaptılar

Damacana su fiyatlarında indirim bekleyen vatandaşlar hüsrana uğradı. Bazı markalar yeni yıl ile birlikte damacana suya tekrar zam yaptı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:44
İndirim bekleniyordu! Tekrar zam yaptılar

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana su fiyatlarına yüzde 70'e varan zam yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar.

İndirim beklerken tekrar zam geldi

Haber7'nin haberine göre, damacana sular da dolarla endeksli olmayan ve yurt içinde üretilen bir çok ürün gibi fırsatçılardan nasibini aldı.Temel besin maddesi olduğu için satışı tarifeye bağlı olan suya bu dönemde dolar bahane edilerek yüzde 70 oranında zam yapıldı. Doları bahane ederek zam yapan fırsatçılar kurdaki düşüşü görmezden geldiği gibi suya getirilen 9,5 TL'lik tavan fiyat uygulamasına da "Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odasına değil Ticaret Odasına bağlığız" bahanesiyle reddederek indirim yapmadıkları gibi bir de üstüne 2 liraya varan yeni zam yaptılar. Yeni zamlarla beraber 9,5 TL'ye satılması gereken 19 litrelik damacana su piyasaya hakim bir çok firma tarafından 12-15 TL gibi rakamlara satılmaya başlandı.

Şikayet edin

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkay, vatandaşlara uyarıda bulunarak , tarifenin üzerinde bir tutarla su satışı gerçekleştiren işletmelerin odaya veya ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni tarifeye göre güncel damacana su fiyatları;

19 litre polikarbon damacan dönüşümlü 9,5 lira,

19 litre polikarbon damacana dönüşümsüz 11 lira,

10 litre pet su dönüşümsüz (2 adet) 12 lira,

5 litre pet su dönüşümsüz (4 adet) 12 lira

1,5 litre pet su dönüşümsüz (12 adet) 12 lira

0,33 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,5 litre pet su dönüşümsüz (24 adet) 12 lira

0,33 litre cam şişe dönüşümsüz (12 adet) 17 lira

0,75 litre cam şişe dönüşümsüz (6 adet) 15 lira

180 cc bardak su (60 adet) 12 lira

200 cc bardak su (60 adet) 12 lira

250 cc bardak su (40 adet) 11 lira

300 cc bardak su (40 adet) 11 lira

20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira

24 şişe dönüşümsüz maden suyu 15 lira

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:44
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. damacana su
  4. damacana su fiyatı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş53 dk önce
    şikayet edin diyor. daha soğan fiatları 4-5 tl de kimi kime şikayet ediyorsun. esas beceriksiz devleti şikayet etmek gerekir fakat anamı ........... devletdevleti kime şikayet edeceksin
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı59 dk önce
    Uluslararası firmaların topraklarımızın kirletmedikleri yerler kaldı mı daha başka. Petrolden daha kıymetli su kaynaklarımızın da bu firmaların himayelerine bırakırsak fiili işgalden ziyade ekonomik işgalin kontrolü altında oluruz ki bu toplumumuz için daha tehlikeli bir durumdur. İstanbul borsalarındaki hisselerimizin %60-70 oranı zaten yabancı güçlerin elinde. Su kaynaklarımız, petrolümüz, telefonumuz vb. gibi... Daha ne kaldı. Bir de zam yapsınlar hadi bakayım.

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