Independent yine saçmaladı! Türkiye ve İran "Arap ülkesi" olarak gösterildi

Independent Türkçe’de yayınlanan bir yazıda, Türkiye ve İran “Arap ülkesi” olarak gösterildi Arapların Osmanlı öncesi “dünyanın her yerindeki en büyük güç” olduğu iddia edilen yazıda, bir harita ayıbı yapıldı. Türkiye ve İran, “Arap ülkesi” olarak gösterildi.