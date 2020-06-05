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İncirliova’nın altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri İncirliova’nın altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:34:51 -
İncirliova’nın altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri İncirliova’nın altyapısını yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.


ASKİ tarafından İstiklal Mahallesi’nde yapılan çalışmada sona gelindi. Askeri lojmanların ve yeni yerleşime açılmaya başlanan TOKİ evlerinin kanalizasyonu ana hatta bağlanıyor. Böylelikle çalışma bitirildiğinde İncirliova’nın yeni yerleşim yerlerinin altyapısının büyük çoğunluğu bitirilmiş olacak. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

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