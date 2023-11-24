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Gündem İncirlik’ten İsrail’e silah mı taşınıyor? O iddialara MSB'den açıklama
Gündem

İncirlik’ten İsrail’e silah mı taşınıyor? O iddialara MSB'den açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:16:00 -
İncirlik’ten İsrail’e silah mı taşınıyor? O iddialara MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, “İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı” iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda İncirlik üssünün işgalci İsrail’e lojistik destek için kullanıldığı iddialarına cevap verdi.

"İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı" iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir" yanıtını verdi.

Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Yorumlar

Sivaslı Türkmenler

Bu konuda Milli Savunma Bakanlığında üst düzey yönetici konumunda olduğunu düşündüğüm bir çok solcu ve fetöcü olması nedeniyle Bakanlığın açıklamasına güvenmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Ak Parti İktidarına tavsiyem İncirliği Milli ve Manevi Değerlerimize bağlı Paşalarımıza emanet edin. Hava Kuvvetlerinde takiye yapan Solcu ve fetöcü çok üst düzey Paşaları bir an önce temizleyin. Yoksa ikinci 15 Temmuza hazır olun. Bu sefer Hükümetimiz Milli ve Manevi Değerlerimize bağlı insanları çok küstürdüğü için yanında kimseyi de bulamaz. Bizden uyarması

Ali

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