İncirlik’ten İsrail’e silah mı taşınıyor? O iddialara MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda İncirlik üssünün işgalci İsrail’e lojistik destek için kullanıldığı iddialarına cevap verdi.

"İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşıdığı" iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, "Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konudaki duruşu bellidir" yanıtını verdi.

Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.