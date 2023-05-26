İnciri ikiye bölün zeytinyağına bastırın şaşıracaksınız, sonucu şok etti! Kuru incirin faydaları: sadece birkaç yok ediyor!

Öksürük ve astım hastaları için zeytinyağı ve incir mucizesi ve kuru incirin faydaları...

Vitamin ve mineral açısından zengin bir meyve olan incirin faydaları oldukça fazladır. Antioksidan zengini olan kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır.

KURU İNCİRİN FAYDALARI



Genellikle tercih edilen kuru hurmanın yanı sıra kuru incir ile de tatlı krizi giderilebilir. Yaş incir kuru incire göre daha çok çeşit vitamin ve mineral içerir. Ancak yaş incirin faydaları kadar kuru incirin de faydaları vardır.

Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir.

Yaş incire göre kuru incir kabızlığın tedavisinde daha etkili olabilir. Ancak meyveler kurutulduğunda şeker oranı arttığından kuru incirin şeker ve kalorisi daha yüksektir. Bu sebeple daha da ölçülü tüketilmelidir.

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Şeker içeriğinin yüksek olması ve kandaki şekeri aniden yükseltmesi nedeniyle özellikle diyabet hastalarının taze veya kuru incirden uzak durması ve tüketilecekse 1 adet incirden fazla yememeleri tavsiye edilir.

Diyet yaparken incir tüketilebilir mi? Kalorisi yüksek mi?

Önerilen miktar aşılmadığı sürece incir, rahatlıkla diyet listelerine eklenebilir. 2 adet kuru incir veya 2 adet taze incir yaklaşık olarak 60 kaloridir.

GÜNDE NE KADAR KURU İNCİR YENMELİ?

Meyve tüketiminde çeşitlilik sağlamak önemlidir. Günlük ortalama 3 porsiyon meyve tüketimi öneriler arasındadır. Günde 2 adet kuru veya taze incir, ara öğünlerde ya da kahvaltıda rahatlıkla tüketilebilir.

Sadece birkaç yok ediyor...

Öksürük ve astım hastaları doğal ve saf zeytinyağında bekletilmiş 2 adet kuru inciri sabah öğünlerinden önce tüketilmesi önerilmektedir. Bu şekilde bu kürün en az 6 ay boyunca devam ettirilmesi gerekmektedir. Hiç ara vermeden uygulan bu formül astım ve öksürük problemi olanlar için inanılmak bir tedavi yöntemidir. Mutlaka uygulanması tavsiye edilmektedir.

Yalnızca öksürük ve astım hastaları için değil akciğer hastalıklarında da önerilen bir formüldür.

İncirin faydaları arasında bilindiği üzere mideyi çalıştırması, bağırsakları yumuşatması ve sinir sistemini olumlu etkilemesi bulunmaktadır. Bunların dışında incir ağacının dallarındaki süt sayesinde siğillerden de kurtulmanız mümkün..

Organik Kuru İncir Ve Organik Saf Zeytin Yağı

Zeytinyağı İncir Kürü Nasıl Yapılır?

Bu kürün hazırlanışı ve uygulanışı oldukça kolay. Öncelikle 2 adet inciri 1 gün öncesinden saf zeytinyağının içerisine koyuyoruz ve 1 gün bekletiyoruz. 1 gün sonrasında incirleri içerisinden çıkarın ve hemen tüketin. Ardından yeni incirlerinizi yediklerinizin yerine koyun ve tekrar 1 gün bekletin.

Bu kürün sağlıklı sonuçlar vermesini istiyorsanız mutlaka 6 ay boyunca düzenli bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. Süre uzun geldiği için bu kür size zor gözükebilir fakat hazırlaması kolay olduğu için kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Bir başka kaynakta incir zeytinyağı mucizesi şu şekilde yer alıyor;

Hekimler kanserin incir ile tedavi edilebileceğini öğrenecekler

Kuru inciri yıkadıktan sonra suyunu sızdırın. Kuşbaşı doğrayıp alabildiği kadar kavonoza gerçek doğal zeytin yağı ile beraber doldurup ağzını kapatın. 3–5 gün beklettikten sonra sabah akşam yiyin. Bu mucize kanser dahi bütün hastalıkların kökünü kurutur, o kadar şifalıdır..

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