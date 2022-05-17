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Kadın - Aile İncir uyutması tarifi nasıl yapılır? En lezzetli incir uyuşturması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

İncir uyutması tarifi nasıl yapılır? En lezzetli incir uyuşturması nasıl yapılır?

Kuru incir ile hazırlayabileceğiniz, yumuşacık tadıyla gönüllere taht kuran incir uyutması tarifini, Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz sizler için paylaştı

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:23:00 - 2022-05-17 16:26:08
İncir uyutması tarifi nasıl yapılır? En lezzetli incir uyuşturması nasıl yapılır?

İncir uyutması tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 7-8 tane kuru incir
  • 2-2,5 su bardağı süt

İncir Uyutması Nasıl Yapılır?

7-8 kuru inciri sıcak sütte bekletin.  Yumuşayan incirleri küp küp kesin.  Başka bir tencerede 2-2,5 su bardağı kadar sütü ısıtın. Yumuşatıp küp küp kestiğiniz incirleri sütün içerisine ekleyip blenderdan geçirin.  Kaselere bölüştürüp oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletin. Daha sonra buzdolabına alın. İki malzemeli ve şekersiz tatlınız hazır.

Afiyet olsun.

 

 

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