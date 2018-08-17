İncir uyutması tarifi

İNCİR UYUTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400 ml süt

100 g kuru incir

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım ceviz

İnce çekilmiş Antep fıstığı

İNCİR UYUTMASI NASIL YAPILIR

Kuru incirleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Sütü tencerede ısıtın ve şekeri ilave edin. Yoğurt mayalama işlemindeki gibi parmağınızı süte batırıp dayanabileceğiniz ısıya geldiğinde doğranmış incirleri katın. El blenderi ile muhallebi kıvamına gelene kadar ezin.

Karışımı kaselere paylaştırın ve üzerlerini streç folyo ile kapatın. Kaselerin üzerini kalın bir bezle kapatıp oda ısısında 3-4 saat mayalanmaya bırakın. Buzdolabına yerleştirip 2 saat bekletin. Ceviz ve Antep fıstığıyla süsleyip servis yapın.

Afiyet olsun.