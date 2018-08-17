İncir uyutması tarifi
İncir severlerin beğenerek yediği bir lezzet olan incir uyutması nasıl yapılır?17 Ağustos 2018 Cuma 22:59
İNCİR UYUTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
400 ml süt
100 g kuru incir
2 yemek kaşığı toz şeker
Yarım ceviz
İnce çekilmiş Antep fıstığı
İNCİR UYUTMASI NASIL YAPILIR
Kuru incirleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Sütü tencerede ısıtın ve şekeri ilave edin. Yoğurt mayalama işlemindeki gibi parmağınızı süte batırıp dayanabileceğiniz ısıya geldiğinde doğranmış incirleri katın. El blenderi ile muhallebi kıvamına gelene kadar ezin.
Karışımı kaselere paylaştırın ve üzerlerini streç folyo ile kapatın. Kaselerin üzerini kalın bir bezle kapatıp oda ısısında 3-4 saat mayalanmaya bırakın. Buzdolabına yerleştirip 2 saat bekletin. Ceviz ve Antep fıstığıyla süsleyip servis yapın.
Afiyet olsun.
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