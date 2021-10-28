İncir kürü nasıl yapılır?

İncir kürü faydaları saymakla bitmez. Pek çok rahatsızlık için önerilen kuru incir kürü tarifini deneyin.

Malzemeler:

15 adet kuru incir

1 litre klorsuz su

Yapılışı

Öncelikle kuru incirleri dış kısmında yer alan pudrasından arındırmak için soğuk suyla yıkayın ve kuru incirleri bıçakla iki parçaya bölün Kaynamakta olan bir litre suya incirleri ekleyin. 20 dk. boyunca ağzı kapalı şekilde kaynatın ve ılımasını bekleyin. Ilıdıktan sonra suyunu süzün. Bu suyu üçe bölerek her öğünden 15 dakika önce aç karna için.

Kürü 50 gün boyunca kurallara uygun şekilde uygulayın.

İlk olarak kürü 25 gün uygulayın.

25 günün ardından 7 gün ara verin.

Ardından 25 gün daha uygulayın.