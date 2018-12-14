İncir çekirdeği yağının faydaları

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NELERE İYİ GELİR?

İncir genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Hemen hemen tüm vitaminleri içerisinde barındıran incirin içerisinde de bol miktarda çekirdeği bulunmaktadır.

İncir çekirdeği yağı hücre yenilenmesini uyarır ve serbest radikallere karşı korunmaya yardımcı olur

Güzel ve sağlıklı bir cilt için cildi nemlendirir ve canlandırır

Erken yaşlanmayı önlemek için cildi sıkılaştırır

Cildi çevresel hasarlara karşı korur

Gözaltındaki şişlikleri azaltır ve koyu halkaları en aza indirir

Bununla birlikte yüzdeki kırışıklıklar,siyah noktalar gibi sorunlar üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

Yüzdeki sivilce, akne, uçuk gibi sorunlar da iyileşmesini hızlandırmakta ve sivilce oluşumunu önlemektedir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

1- Yüksek potasyum içeriğinden dolayı İncir çekirdeği yağı insülin oranını düşürür.

2- Antioksidan bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

3- Antioksidan ve zengin mineral içeriği sayesinde cildin erken yaşlanmasını önler.

4- Kadınlarda ve erkeklerde cinsel gücü arttırmaya yardımcı olmaktadır.

5- Kanser hastalarında hücre yenileyici özelliği ön plana çıkar.

6- Göğüs ve cilt sarkmalarında üzüm çekirdeği yağı ile beraber kullanılması önerilmektedir.

7- Günde 1 çay kaşığı tüketilmesini öneren Saraçoğlu bu yağın uzun süre bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Ancak incir çekirdeği yağının mutlaka soğuk pres olanının kullanılmasını öneriyor.