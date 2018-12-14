THY- Euroleague
0553 313 94 23

İncir çekirdeği yağının faydaları

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu incir çekirdeği yağının faydaları hakkında detaylı bilgi verdi.İncir çekirdeği yağının sağlığa faydaları nelerdir?İşte incir çekirdeğinin faydaları…

14 Aralık 2018 Cuma 20:44
İncir çekirdeği yağının faydaları

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞI NELERE İYİ GELİR?

İncir genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Hemen hemen tüm vitaminleri içerisinde barındıran incirin içerisinde de bol miktarda çekirdeği bulunmaktadır.

İncir çekirdeği yağı hücre yenilenmesini uyarır ve serbest radikallere karşı korunmaya yardımcı olur

Güzel ve sağlıklı bir cilt için cildi nemlendirir ve canlandırır

Erken yaşlanmayı önlemek için cildi sıkılaştırır

Cildi çevresel hasarlara karşı korur

Gözaltındaki şişlikleri azaltır ve koyu halkaları en aza indirir

Bununla birlikte yüzdeki kırışıklıklar,siyah noktalar gibi sorunlar üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

Yüzdeki sivilce, akne, uçuk gibi sorunlar da iyileşmesini hızlandırmakta ve sivilce oluşumunu önlemektedir.

İNCİR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

1- Yüksek potasyum içeriğinden dolayı İncir çekirdeği yağı insülin oranını düşürür.

2- Antioksidan bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.

3- Antioksidan ve zengin mineral içeriği sayesinde cildin erken yaşlanmasını önler.

4- Kadınlarda ve erkeklerde cinsel gücü arttırmaya yardımcı olmaktadır.

5- Kanser hastalarında hücre yenileyici özelliği ön plana çıkar.

6- Göğüs ve cilt sarkmalarında üzüm çekirdeği yağı ile beraber kullanılması önerilmektedir.

7- Günde  1 çay kaşığı tüketilmesini öneren Saraçoğlu bu yağın uzun süre bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.

Ancak incir çekirdeği yağının mutlaka soğuk pres olanının kullanılmasını öneriyor.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn "Filistin'e..
    3. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Avda kardeşinin kazayla vurduğu kişi..
    6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    8. Mandalinanın çekirdeğini asla yemeyin!
    9. Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı..
    10. TSK bölgeyi ablukaya aldı! Teröristler..
    11. PSA Grubu, Autobest 2019 ödülünün..
    12. Göztepe-Bursaspor maçından notlar
    13. Basra'da yeni vali seçilememesi..
    14. Trenin altında kalan yabancı uyruklu..
    15. Nijerya UNICEF yardımlarını durdurdu
    16. Şifa deposu baharatlar
    17. VakıfBank, Bosna Hersek'te voleybol..
    18. Libya Petrol Kurumu'ndan göstericilere..
    19. Tırnak eti kurumasına dikkat!
    20. Bu yiyecekler karaciğer yağlanmasına..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'