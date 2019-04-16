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İncir çekirdeği yağı neye iyi gelir İncir çekirdeği yağı nasıl kullanılır

Yüce yaratıcı olan Allah (c.c) hiç bir bitkiye sebepsiz yere yaratmamıştır. Yılda iki defa bir ay bir çay kaşığı incir çekirdeği yağı yiyin. Parkinson ve alzheimer hastalığına karşı önleyici bir besin kaynağıdır. İncir çekirdeği yağının faydaları neler? İncir çekirdeği yağı neye iyi gelir? İncir çekirdeği nasıl kulanılır? İşte detaylar…

16 Nisan 2019 Salı 19:01
İncir çekirdeği yağı neye iyi gelir İncir çekirdeği yağı nasıl kullanılır

Yüce yaratıcı olan Allah (c.c) hiç bir bitkiye sebepsiz yere yaratmamıştır. Yılda iki defa bir ay bir çay kaşığı incir çekirdeği yağı yiyin. Parkinson ve alzheimer hastalığına karşı önleyici bir besin kaynağıdır. İncir çekirdeği yağının faydaları neler? İncir çekirdeği yağı neye iyi gelir? İncir çekirdeği nasıl kulanılır? İşte detaylar…

İnsan sağlığını tehdit eden birçok ürünün kullanıldığı günümüzde, şifa kaynağı olan, hastalıklara deva olup sağlıklı bir bedene sahip olmayı her insan ister. İnsan sağlığı için olmazsa olmaz bitkiler arasında yer alan incir çekirdeği yağı tam bir şifa kaynağıdır. İncir genellikle sıcak iklimlerde yetişen bir meyvedir. Hemen hemen tüm vitaminleri içerisinde barındıran incirin içerisinde de bol miktarda çekirdeği bulunmaktadır. 

İncir çekirdeği yağının faydaları neler?

İncir çekirdeği yağı hücre yenilenmesini uyarır ve serbest radikallere karşı korunmaya yardımcı olur

Güzel ve sağlıklı bir cilt için cildi nemlendirir ve canlandırır

Erken yaşlanmayı önlemek için cildi sıkılaştırır

Cildi çevresel hasarlara karşı korur

Gözaltındaki şişlikleri azaltır ve koyu halkaları en aza indirir

Bununla birlikte yüzdeki kırışıklıklar,siyah noktalar gibi sorunlar üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

Yüzdeki sivilce, akne, uçuk gibi sorunlar da iyileşmesini hızlandırmakta ve sivilce oluşumunu önlemektedir.

Yaşlanma meyilli hücreleri uyararak gençleşmelerini destekler.

Vücuttaki zararlı bakteri sayısını azaltarak birçok organın sağlığını korur. 

Ciltteki dermis tabakasının hasara uğramış hücrelerini yenileyerek kırışıklıkları önler. 

Güçlü antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu kalkan haline getirir. 

Aynı zamanda bu özelliği sayesine vücuttaki kanser hücrelerin sayısını azaltır.

Potasyum içeriği sayesinde kandaki insülin değerlerini dengeleyerek diyabet gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Özellikle kadınlarda doğumlardan sonra yaşanan vücut sarkmalarını önlemek için üzüm çekirdeği yağı ile karıştırılarak sürüldüğünde etkili olur.

Ödemlerde ve darp olaylarından sonraki bölgelere soğuk pres olarak uygulanabilir.

Günde bir çay kaşığı tüketilerek gün boyu hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir.

İncir çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

Cildi ılık su ile temizledikten sonra incir çekirdeği yağı sürülerek uygulanabilir. Yetişkinler her gün bir kaşık yutabilir. Hasta olanlar ise sabah, öğle ve akşam tüketebilir. 

 

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:01
  1. İncir çekirdeği yağı neye iyi gelir
  2. İncir çekirdeği yağı nasıl kullanılır
  3. İncir çekirdeği yağı nasıl kullanılır?

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