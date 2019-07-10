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İncil’e akım gücüyle ulaştılar!

Yunanistan’da başbakanlık koltuğuna oturan Miçotakis’in kabinesi, Atina Başpiskoposu İeronimos’un huzurunda yemin etti. İncil’e el basılarak edilen yeminde, kutsal kitaba ulaşamayanlar, öndeki arkadaşlarının sırtına elini koyarak akım gücüyle yemin etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
İncil’e akım gücüyle ulaştılar!

Yunanistan’da erken genel seçimin ardından tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin bakanlar kurulu yemin ederek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen ve Atina Başpiskoposu İeronimos’un yönettiği dini törende yeni kabinenin üyeleri İncil’e el basarak yemin ederken kutsal kitaba uzanamayan isimler de akım yoluyla işi kurtarmaya çalıştı.

Meclis dışından 21 üye

Yeni kabine, başbakan, başbakan yardımcıları, hükümet sözcüsü ve 17 bakanın yanı sıra 29 bakan yardımcısından oluşuyor. Yeni bakanlar kurulunda yalnızca 5 kadının bulunması ise dikkat çekti. Meclis dışından 21 teknokrat ismin yer aldığı kabinede, Miçotakis’in yardımcılığını daha önce geçici hükümette başbakanlık görevini yürüten Panagiotis Pikrammenos yapacak.

Dışişleri Dendias’ta

Dışişleri Bakanlığına, daha önce Adalet, Kamu Güvenliği ve Kalkınma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Nikos Dendias getirildi. Ekonomik krizin etkilerinden kurtulmaya çalışan ülkede, Maliye Bakanlığı koltuğuna Hristos Staikouras oturacak.

Savunmaya farklı isim

Yeni hükümetin Savunma Bakanı da Nikos Panagiotopoulos oldu. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Panagiotopoulos’un yardımcılığına ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında bulunan Alkiviadis Stefanis getirildi. Kabinede dikkat çeken bir diğer isim ise, Türk diplomatları da şehit eden 17 Kasım terör örgütü ve bazı aşırı sol örgütlerin çökertilmesinde rol alan Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
  1. Yunanistan
  2. erken genel seçim
  3. Yeni Demokrasi (ND) hükümeti
  4. Atina Başpiskoposu İeronimos
  5. İncil
  6. Miçotakis
  7. Dışişleri Bakanlığı
  8. Nikos Dendias
  9. Nikos Panagiotopoulos
  10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı
  11. lkiviadis Stefanis
  12. Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis

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