İnci Sokağı kitabı yazarı kimdir? İnci Sokağı kitabı konusu nedir? İnci Sokağı kitabı neyi anlatıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda bazı isimler hakkında bir takım iddialarda bulunmaya devam ediyor. Sedat Peker, son paylaşımında İnci Soğağı kitabına vurgu yapması sonrası İnci Soğağı kitabı yazarı kim? İnci Soğağı konusu nedir? İnci Soğağı kitabı neyi anlatıyor? soruları da sorulmaya başlandı.

İnci Soğağı nedir?

İnci Sokağı Trevanian'ın (Rodney William Whitaker) ölümünden önce yazdığı son kitap. Otobiyografik öğelerde barındıran eser otuzlu ve kırklı yılların Amerikasından kesitler sunuyor. Trevanian bu kitapta yoksulluk içerisinde geçen çocukluğunun önemli bir bölümünü geçirdiği New York'un Albany bölgesindeki sokağını, oradaki ilişkileri, annesi ve kız kardeşlerinin yaşama bakışlarını kendine has üslubu ile anlatıyor. Mahallenin yahudi bakkalı ve o zamanki toplumun yahudilere bakışı, seçim için oy kaygısında olan politikacıların halka yaklaşım şekilleri, mahalledeki dış dünya ile ilişkisi az insanlara yaklaşımlar Trevanian tarafından hem çocukluk yılları gözüyle hem de günümüzün bakış açısı değerlendiriliyor. Hem bir belgesel hem otobiyografi hem de roman içeriğine sahip eser Trevanian'ın ailesine ilişkin son değerlendirmeleri ile son buluyor.