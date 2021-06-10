  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK/KCK’dan alçak saldırı! Masum halkı hedef alıyorlar
ASELSAN’dan seri üretim CATS teslimatı
Merkez Bankası'ndan altın ve dolar açıklaması
Van’da sentetik uyuşturucu operasyonu
Kültür - Sanat İnci Sokağı kitabı yazarı kimdir? İnci Sokağı kitabı konusu nedir? İnci Sokağı kitabı neyi anlatıyor?
Kültür - Sanat

İnci Sokağı kitabı yazarı kimdir? İnci Sokağı kitabı konusu nedir? İnci Sokağı kitabı neyi anlatıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, sosyal medya hesapları üzerinden bazı isimleri hedef almaya devama ediyor. Sedat Peker, son paylaşımında İnci Sokağı kitabına dikkat çekti. Peki İnci Sokağı kitabı yazarı kimdir? İnci Sokağı kitabı konusu nedir? İnci Sokağı kitabı neyi anlatıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:27:00 - 2021-06-10 16:27:55
İnci Sokağı kitabı yazarı kimdir? İnci Sokağı kitabı konusu nedir? İnci Sokağı kitabı neyi anlatıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda bazı isimler hakkında bir takım iddialarda bulunmaya devam ediyor. Sedat Peker, son paylaşımında İnci Soğağı kitabına vurgu yapması sonrası İnci Soğağı kitabı yazarı kim? İnci Soğağı konusu nedir? İnci Soğağı kitabı neyi anlatıyor? soruları da sorulmaya başlandı.

İnci Soğağı nedir?

İnci Sokağı Trevanian'ın (Rodney William Whitaker) ölümünden önce yazdığı son kitap. Otobiyografik öğelerde barındıran eser otuzlu ve kırklı yılların Amerikasından kesitler sunuyor. Trevanian bu kitapta yoksulluk içerisinde geçen çocukluğunun önemli bir bölümünü geçirdiği New York'un Albany bölgesindeki sokağını, oradaki ilişkileri, annesi ve kız kardeşlerinin yaşama bakışlarını kendine has üslubu ile anlatıyor. Mahallenin yahudi bakkalı ve o zamanki toplumun yahudilere bakışı, seçim için oy kaygısında olan politikacıların halka yaklaşım şekilleri, mahalledeki dış dünya ile ilişkisi az insanlara yaklaşımlar Trevanian tarafından hem çocukluk yılları gözüyle hem de günümüzün bakış açısı değerlendiriliyor. Hem bir belgesel hem otobiyografi hem de roman içeriğine sahip eser Trevanian'ın ailesine ilişkin son değerlendirmeleri ile son buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay