  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü! ABD-İran görüşmelerinde Hürmüz düğümü: İslamabad'daki müzakereler çıkmaza girdi Ankara'da 'çok gizli' buluşma! İki isim ne konuştu? İran-ABD derken kuzey tekrar karıştı: Ukrayna'dan Rus filosuna saldırı! Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu! 19 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış İran’da can kaybı 3 bin 468’e çıktı Panama bandıralı gemiye operasyon! 106 kilo kokain ele geçirildi İletişim Başkanı Duran'dan diplomasi açıklaması! Türkiye küresel vicdanın sesi
Aktüel İnci kefalini yaşatmak için 2 ton çöp toplandı
Aktüel

İnci kefalini yaşatmak için 2 ton çöp toplandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Van Gölü’nden tatlı sulara üremek için göç eden inci kefalinin yolculuğunun sağlıklı şekilde sürmesi amacıyla dere yatakları ile sahil bandında yapılan çalışmalarda 2 ton 50 kilogram atık toplandı.

Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefalinin 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde tatlı sulara gerçekleştirdiği üreme göçü öncesi, türün korunmasına yönelik çalışmalar arttırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, dere yataklarında biriken evsel atıklar temizlenerek su akışının rahatlatılması sağlandı. Ekipler, mazgal ve dere yataklarında yaptıkları çevre temizliği çalışmalarında 2 ton 50 kilogram atık çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, inci kefalinin göç yolculuğunun sağlıklı şekilde devam etmesi için temizlik çalışmalarının yanı sıra farkındalık faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Çöpü toplayan vatandaşlara sonsuz teşekkürler. Trabzon istikametinden Giresun, Görele ilçesine girişte Tam deniz kenarına atılan çöpleri yıllarca kimler atıyor ve de kimler müsade ediyor Bilemiyoruz çöpleri oraya atıyorlar haftalarca orda duruyor bı ara kaybolup gidiyor daha sonra yine atıyorlar atılan bu çöpler büyük ihtimalle bir bölümü denize karışıyor kimseninde umurunda olduğunu sanmıyorum. Benim görüşüm Görele de deniz temiz tutulmuyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23