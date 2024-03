İnceöz’den Fatih Erbakan’a uyarı: Babanın kemiklerini sızlatma

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın uzun yıllar özel doktorluğunu yapan, 19-20. Dönem Refah Partisi Tokat Milletvekili Dr. Ahmet Fevzi İnceöz, yerel seçimlerde CHP/DEM ittifakıyla birlikte hareket ederek büyük hayal kırıklığına neden olan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’a Akit aracılığıyla uyarı ve nasihatte bulundu. İnceöz, merhum Necmettin Erbakan’ın bir ömür CHP ve CHP zihniyetiyle mücadele ettiğini, bütün darbelerde olduğu gibi 28 Şubat darbesinin arkasında da yer alan CHP zihniyetinin merhum Erbakan’ın peşini hiç bırakmadığını hatırlatarak, “Fatih Erbakan, Erbakan hocanın doktorluğunu yaptığım için çocukluğundan beri tanıdığım son derece dürüst, ahlaklı, çalışkan biri. Kendisine tavsiyem, yol yakınken bu CHP/DEM ittifakıyla işbirliğinden dönmesidir. Merhum babanın bir ömür mücadele ettiği CHP ile bir olup kemiklerini sızlatma” nasihatinde bulundu.

Dr. Ahmet Fevzi İnceöz

Hocamız hayatı boyunca CHP ile mücadele etti

Ahmet Fevzi İnceöz şunları söyledi: “Erbakan hocamızın ‘Hidayeti kararanın feraseti de gider’ diye meşhur bir sözü vardı. Bu söz hayatın içinde ne kadar doğru olduğunu hep göstermiştir bize. Ben Fatih’i çocukluğundan itibaren tanırım hocamızın doktoru olmam ve aileye yakın birisi olmam hasebiyle. Fatih’i temiz, saf, dürüst, iyi yetişmiş, terbiyeli, beyefendi bir insan olarak tanırım. Ama hep denir ya etrafına çok dikkat et diye. Etrafında bulunan bazı kimseler, kendilerine bir paye, dünyalık, makam mevki için Ekrem İmamoğlu’nu övecek şekilde seviyesizleşen insanlar. Bu tür insanlar var Fatih Erbakan’ın yanında. Çeşitli sızmalar da olmuş olabilir. Kendisine şunu söylemek lazım: Daha vakit geçmiş değil. İnşallah kalpleri evirip çeviren Allah’tır. Erbakan hocamız her zaman ‘CHP zihniyeti İttihat ve Terakki’nin devamıdır’ derdi. Hayatı boyunca CHP zihniyetiyle mücadele etti. 28 Şubat darbesinin arkasında da CHP zihniyeti vardı. İttihat ve Terakki üç kıtaya yayılmış koskoca Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmıştır. CHP’nin fıtratı İttihat ve Terakki ile aynı. 15 Temmuz’dan sonra CIA’dan yapılan açıklama, cumhuriyet kurulduktan sonraki bütün muhtıraların, ihtilallerin arkasında ABD’nin olduğunu ortaya koymuştu. CIA Siyonizmin bir parçası. Siyonizmin de Gazze’de neler yaptığını görüyoruz. CHP zihniyeti de bunlara yakın olmuştur her zaman. Bir ömür mücadele ettiği CHP ile bir olarak Erbakan Hocamızın, babanın kemiklerini sızlatma diyoruz Fatih Beye.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO