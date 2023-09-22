Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğinde Türk siyasetine önemli hizmetlerde bulunan, 28 Şubat Cuntacılarının baskısıyla kapatılan Refah Partisi’nde 19 ve 20’inci Dönem Tokat Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Feyzi İnceöz, yerel seçimler öncesi oluşan dengeleri Akit’e değerlendirdi. İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener’in “81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme” kararının Cumhur İttifakı’na çok büyük avantaj sağlayacağına dikkat çeken İnceöz, hâlâ altılı masa partileriyle “dirsek temasını” sürdürme çabası içinde olan Saadet Partisi’nin ise artık sıfırın altında, eksilere düşmüş bir parti olarak hiçbir ümit vaat etmediğini söyledi. İnceöz, “Milli Görüş’ün adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Bunu bütün vatandaşlarımız görüyor” ifadelerini kullandı.

MERAL’SİZ HİÇ ŞANSLARI YOK

İnceöz şunları söyledi: “Meral Hanım yerel seçimlerde tüm il ve ilçelerde kendi adaylarını çıkaracağını ifade etmesi, İstanbul ve Ankara’da dengeleri değiştirecektir. Böyle bir durumda İP’in alacağı oylar sonucu belirleyecektir. Ben Meral Hanım’ın büyük şehirlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini ümit ediyorum. Millet İttifakı’nın en önemli bileşeni oydu. O olmayınca bunların hiçbir şansı yok. Millet zaten bunlara gereken dersi verecek inşallah. Milletin sağduyusuna güveniyorum. Şu anda ülkemizin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiğimiz zaman, tüm çevremizde büyük sıkıntıların olduğu bir ortamda milletimizin iktidara desteğini sürdüreceğine inanıyorum.”

ADRES AK PARTİ

Hâlâ altılı masa partileriyle “dirsek temasını” sürdürme çabası içinde olan Saadet Partisi’nin ise artık sıfırın altında, eksilere düşmüş bir parti olarak hiçbir ümit vaat etmediğini vurgulayan Ahmet Feyzi İnceöz, “Çeşitli ittifak oyunlarıyla kendilerine çıkış bulmaya çalışıyorlar. Zaten Milli Görüş’ün adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Ne kadar Erbakan Hoca’nın partisiyiz deseler bile Erbakan Hocamızın kemiklerini sızlatacak çok yanlış şeyler yapıyorlar. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Biz o kesime üzülüyoruz. Sevdikleriyle beraber haşredilmelerini de istemiyoruz. Dua etmek istiyoruz fakat böyle bir durumda dua etmek bile zulümdür. Allah’a havale ediyoruz” görüşünü dile getirdi.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ

“Kendine dönecek bu millet. Aslına dönecek” diyen İnceöz, “Reis topunuz gelin dedi, onlar da hakikaten topu geldiler ama milletimiz Cumhur İttifakı’na teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı alındı, Meclis’te çoğunluk sağlandı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada artık neredeyse sözü geçen en önemli liderlerin başında geliyor. Feraset sahibi milletimizin desteğiyle ülkemiz daha da ileriye gidecek inşallah” şeklinde konuştu.



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