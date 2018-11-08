İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfür eden ayyaşlara dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz şüpheliler E.E, F.M, H.E.I, K.K, S.S.M, R.C.H, Y.P, A.K, B.Y, C.V, O.Ö, M.B, M.M, N.K.Ö, O.T.G, T.T. ve S.A.Ç. ile firari M.K. hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 21 Haziran 2018'de 39 saniyelik görüntünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturmada, eğlence merkezinde alkol alan sanıkların futbol maçlarında yapılan tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alenen hakaret ettiklerinin belirlendiği bildirilerek, sanıklar hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan kovuşturma için Adalet Bakanlığından izin alındığı kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sanıklar hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 21 Haziran'daki İzmir mitingine gelenlerden bazılarının eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış, M.K. hakkında ise yakalama emri çıkartılmıştı.