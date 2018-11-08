0553 313 94 23
impression

İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfür eden ayyaşlara dava

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesi, alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küfürlü tezahuratta bulunan 18 sanık hakkında dava açıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:26
İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a küfür eden ayyaşlara dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz şüpheliler E.E, F.M, H.E.I, K.K, S.S.M, R.C.H, Y.P, A.K, B.Y, C.V, O.Ö, M.B, M.M, N.K.Ö, O.T.G, T.T. ve S.A.Ç. ile firari M.K. hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 21 Haziran 2018'de 39 saniyelik görüntünün sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturmada, eğlence merkezinde alkol alan sanıkların futbol maçlarında yapılan tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alenen hakaret ettiklerinin belirlendiği bildirilerek, sanıklar hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan kovuşturma için Adalet Bakanlığından izin alındığı kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince sanıklar hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 21 Haziran'daki İzmir mitingine gelenlerden bazılarının eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış, M.K. hakkında ise yakalama emri çıkartılmıştı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 13:26
  1. İzmir
  2. Muharrem İnce
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. erdoğan'a hakaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Süper Lig ekibine haber gönderdi
    1. Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılıyor..
    2. Melisa'nın kreşi izinsiz çıktı!..
    3. Trabzonspor'da Burak Yılmaz gelişmesi!..
    4. CHP'li Şener'den "Türkçe ezan"..
    5. TürkAkım'da son düzlüğe girildi
    6. Ayrılmak istedi diye otelde başını..
    7. İnce'nin mitingi öncesi Erdoğan'a..
    8. İngilizler böyle yorumladı: Erdoğan'la..
    9. Hırsızlık şüphelileri, kucaklarında..
    10. Polis ABD'yi kana bulayan saldırganı..
    11. İsrail, Rumlara açık açık destek..
    12. Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da..
    13. Vatan Partili Başkan'a Erdoğan'a..
    14. AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye..
    15. Furkan Vakfı davası Adana'da başladı
    16. Balıkesir'deki 'sınav jokeri'..
    17. Kırıkkale'nin 'suç makinesi' yakalandı
    18. Ünlü iş adamının oğluna hapis cezası!
    19. Nafaka mağdurlarından Aile Bakanına..
    20. Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...