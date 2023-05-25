İnce'nin avukatı: FETÖ ve CHP ortak operasyon yaptı

Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti.

Gelişmelerin ardınan gerçekleştirilen montaj kaset ve sahte dekont kumpası soruşturmasında 'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, Ankara’da gözaltına alınıp tutuklandı.

"Burada FETÖ-CHP ortak operasyonu söz konusu"

TVNET'te gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e konuk olan İnce'nin avukatı Fidel Okan, kurulan kumpasın bilinmeyenlerini anlattı.

FETÖ'nün servis ettiği yalanların CHP'de yöneticilik yapan iki kişi tarafından yayıldığını vurgulayan Okan, "Kemal Kılıçdaroğlu hiç samimi değil, CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ ve CHP ortak operasyonu söz konusu" ifadelerini kullandı.

Fidel Okan, konuya ilişkin şunları söyledi:

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Muharrem İnce kampanyalarına devam ederken bilindik gelişmeler başladı. Saldırılar, itibarsızlaştırma süreçleri... Bu saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini söyledim. 'Ankara Kuşu' hesabına yönelik işlem yapılması noktasında hızlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyledim. Sadece o dosyayla ilgili olarak savcılıklarla, emniyetle görüşmeler yaptıktan sonra da operasyonlar yapıldı. Gözaltı işlemleri yaşandı. Süreci takip ettim, avukat olarak benim açımdan sona erdi.

'Ankara Kuşu' hesabı, İnce hakkında kara propaganda yapıp itibarına ciddi saldırılar gerçekleştirirken bu hesaplarla ilintili olan hesaplar da ortaya çıktı, yurt dışındaki FETÖ'cüler Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ. Daha garip olanı şuydu; bir taraftan FETÖ'cüler, bir taraftan Ankara Kuşu, iki CHP'li yönetici de bunları sosyal medyadan yayan isimler. Özgür Ozan diye birisi, bizzat CHP kongrelerine katılıp konuşma yapan birisi. Diğeri de aynı CHP ile doğrudan bağlantılı. FETÖ, Ankara Kuşu ve CHP var. Ankara Kuşu'nun eşi de aynı anda Kılıçdaroğlu ile mitinglerde kalp yapıyor.

Bunların hiçbirisi samimi değil. CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Kılıçdaroğlu o kadar biliyor ki... Demokrat Parti'nin kadın kolları başkanı, yol arkadaşına bu kadar saldırmış bir kişinin hanımıyla böyle bir poz verir mi? Bilmemesi imkansız. CHP'liler şu anda bu isimlere çok yakın. Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ-CHP ortak operasyonu söz konusu, Cevheri Güven de bu işleri organize edip Ali Yeşildağ ile birlikte paylaşımları hazırlıyorlar, bunlar da yaygınlaştırıyorlar. Alçakça bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Bunun da etkisi vardır.