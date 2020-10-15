İnce'den Kılıçdaroğlu'nu şok edecek açıklama: Kastettiğim o!
"CHP yönetimine güvenmiyorum" sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, ''Kastettiğim genel merkezlerdekilerdir'' açıklamasında bulundu.
Sivas'tan 4 Eylül tarihinde başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Ağrı'yı ziyaret eden Muharrem İnce, esnafla biraraya geldi.
İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da söylediği “CHP yönetimine güvenmiyorum” sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.
Kastettiğinin il ve ilçe yönetimleri olmadığını dile getiren İnce, Genel merkeze güvenmediğini ifade etti.
İnce "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir. Genel merkezlerdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'dakilerin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız, benim çeyreğim etmez" açıklamasında bulundu.
İnce, Ağrı xiyaretinin ardından kara yoluyla Erzurum'a geçti.