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Gündem İnce'den CHP'ye sert eleştiri
Gündem

İnce'den CHP'ye sert eleştiri

Yeniakit Publisher
2023-12-27 04:06:00 -
İnce'den CHP'ye sert eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kuzey Irak'ta 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından TBMM'deki 4 partinin imzaladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirdi.

Muharrem İnce, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından TBMM'deki 4 partinin; AKP, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzaladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirdi.

"HER TÜRLÜ TERÖRÜN ALLAH BELASINI VERSİN"

İnce, konuya yönelik sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Teröre karşı ortak bildiriye imza atmazsan; Habur’da terörist karşılama töreni düzenleyenlerden, Öcalan'ın mektubundan medet umanlardan, Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkartanlardan, özerklik talep edenlerin ortaklarından ve “Sayın Öcalan” diyenler tarafından eleştirilirsin. Her türlü terörün de, PKK’nın da, FETÖ’nün de, Hizbullah’ın da, bunların türevlerinin de Allah belasını versin."

NE OLMUŞTU

İki günde 12 askerin Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaşamını yitirmesinin ardından TBMM'de 4 parti -AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi- ortak teröre karşı bildiri imzalamış, CHP ise kendi ayrı bildirisini yayınlamıştı.
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