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İnce ince salladı: Türkiye’nin en gerici partisi…

Kılıçdaroğlu’nun mecbur kaldığı için aday gösterdiği Muharrem İnce, AK Parti’yi körü körüne eleştirmeye devam ediyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:22
İnce ince salladı: Türkiye’nin en gerici partisi…

Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu garantiye almak için aday yaptığı ama kendisinin başarılı olduğu için aday yapıldığını zanneden Muharrem İnce, BBC Türkçe’ye konuştu.

EN GERİCİ PARTİ

Muharrem İnce, kendi partisinin 80 senede yapamadığını 15 yılda yapan partiyi “Türkiye’nin en gerici partisi” olarak tanımladı. Kürt sorununu nasıl çözeceği sorulan İnce şunları salladı:

Bunu bir, samimiyetle çözeceğiz. İki, parlamentoda çözeceğiz. Üç, yalan söylemeyerek çözeceğiz. Dört, cesur adımlarla çözeceğiz.

Herkes beraber yaşayalım diyecektir. AKP Türkiye'nin en gerici partisidir. Türkiye'nin en gerici partisinden en ileri bir adımı beklemek gaflettir. Geçmişte yaptıkları oy içindi. Uludere'de emri kim verdi? Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu bulacağım. Hiç çaresi yok."

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:22
  1. muharrem ince
  2. ak parti
  3. BBC Türkçe

YORUM YAZ

  • ayücelayücel35 dk önce
    cb olursan bulursun ince
  • YasinYasin27 dk önce
    At Muharrem at,salla Muharrem sallaKim tutar seni
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