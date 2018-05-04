İnce CHP rozetini çıkarıp, Türk bayrağı rozeti taktı

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'nin adaylığını ilan etti. Adaylığı açıklanınca kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.

"TARAFSIZ OLACAĞIM" DEYİP ROZETİNİ ÇIKARDI

Muharrem İnce, "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım. Rozetimi size emanet ediyorum." deyip çıkardığı rozeti Kılıçdaroğlu'na emanet etti.

CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu.