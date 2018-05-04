Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnce CHP rozetini çıkarıp, Türk bayrağı rozeti taktı

Adaylığı açıklanınca kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:32
İnce CHP rozetini çıkarıp, Türk bayrağı rozeti taktı

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce gel bakalım buraya" diyerek İnce'nin adaylığını ilan etti. Adaylığı açıklanınca kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım" deyip CHP rozetini çıkardı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye Türk bayrağı rozeti taktı.

"TARAFSIZ OLACAĞIM" DEYİP ROZETİNİ ÇIKARDI

Muharrem İnce, "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağım. Rozetimi size emanet ediyorum." deyip çıkardığı rozeti Kılıçdaroğlu'na emanet etti.

CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:32
  1. muharrem ince

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    1. Adaylığı açıklandı cumaya gitti!
    2. Muharrem İnce, Oğan'ı yanında istiyor!
    3. Mezarlıktaki gizemli kız bulundu..
    4. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    5. YSK'dan 3 adaya ret kararı
    6. Hindistan'da korkunç felaket! Ölü..
    7. 3 bin 500 minik namazda buluştu
    8. FETÖ ele başı atletini hediye etmiş!
    9. Güney Kore ile savunmada ortak üretim
    10. Karadenizli bu yıl rekor bekliyor!
    11. 'Barışacağız' diye çağırdıkları..
    12. G.Kore ile savunmada ortak üretim kararı
    13. Bakandan çarpıcı çıkış! Bunu yapan..
    14. Cuma Hutbesi!
    15. HDP'ten Muharrem İnce açıklaması
    16. Gül, Erdoğan'la birlikte nikah..
    17. Altında son durum ne?
    18. Ticaret savaşında gerilim düşüyor!
    19. Otomobil devinin eski CEO`suna ağır..
    20. İsrailli çocuklara 'Filistinli nasıl..
    Kuveyt Türk
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın