İnce: Adaylara başarılar dilemek için randevu talep edeceğim
CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer Cumhurbaşkanı adaylarından başarılar dilemek için randevu talep edeceğini açıkladı.06 Mayıs 2018 Pazar 14:44
CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' üzerinden yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim'' dedi.
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