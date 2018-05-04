İnce, 51 günlük seferberlik ilan etti, sahurda miting yapacak

CHP'de Grup kararı ile Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilen Muharrem İnce tarihi Meclis'e gitti. İnce, tarihi Meclis önünde partililere kişiye sesleniyor.

İnce'nin konuşmasında, “Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım. 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 01.30’de mitinglerimiz olacak. Uyumak yorulmak yok. Sloganımız mazeret yok marifet var. Benim ustam sayır Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova’da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı…" dedi.