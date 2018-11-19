İnatçı sürücüler gişede sıkıştı!
İstanbul'da bulunan Kurtköy gişelerinde, TEM istikametinde Miraç Korkmaz yönetimindeki araç ile Hıdır Tuncer yönetimindeki taksi aynı anda gişeden geçerken, gişede sıkışıp kaldı.19 Kasım 2018 Pazartesi 13:04
Otoyol gişelerinden aynı anda geçip sıkışan sürücülere bir yenisi de TEM Otoyolu Kurtköy gişelerinde eklendi.
Olay geçen cuma günü saat 21.30 sıralarında Kurtköy gişelerinde TEM istikametinde meydana geldi. Miraç Korkmaz yönetimindeki araç ile Hıdır Tuncer yönetimindeki taksi aynı anda gişeden geçerken, gişede sıkışıp kaldı.
Birbirlerine inat ederek gişelerden önce geçmeyi deneyen sürücüler, araçlarından kendi imkanlarıyla çıkarak araçlarının kurtarılmasını bekledi.
Sürücülerin araçları çekiciler getirilerek, gişelerden çıkarıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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