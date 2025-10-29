  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var
Yaşam

İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var

Konya Ilgın'da Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nda eğitim, yalnızca bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürüyor. Ancak okulun küçüklüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gölgeleyemedi.

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi’nde, ülkenin en küçük okullarından birinde büyük bir gurur yaşandı.

Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı. 2 kişilik tören, aynı anda cep telefonuyla kaydedildi.

102 yıl sonra aynı ruh! Diyanet, Cumhuriyet’in sırrını hatırlattı
102 yıl sonra aynı ruh! Diyanet, Cumhuriyet’in sırrını hatırlattı

Gündem

102 yıl sonra aynı ruh! Diyanet, Cumhuriyet’in sırrını hatırlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23