İnanması güç ama gerçek! Bu okulda yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrenci var
Konya Ilgın'da Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nda eğitim, yalnızca bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürüyor. Ancak okulun küçüklüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gölgeleyemedi.
Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi’nde, ülkenin en küçük okullarından birinde büyük bir gurur yaşandı.
Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki okulda, öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü törenle kutladı. 2 kişilik tören, aynı anda cep telefonuyla kaydedildi.