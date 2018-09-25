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İnanılmaz olay! Otobüs şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta bunu yaptı

Antalya’da bir otobüs şoförü kırmızı ışıkta yaptıkları oldukça dikkat çekti. Otobüs şoförü, 80 saniyelik kırmızı beklerken sigara içti. Trafik lambasında ışığın kırmızıya dönmesiyle birlikte aracını durduran şoför ön kapıdan inip aracın yanında sigara içtikten sonra yerine geçti ve yeşilin yanmasıyla birlikte yoluna devam etti.

25 Eylül 2018 Salı 14:14
İnanılmaz olay! Otobüs şoförü 80 saniyelik kırmızı ışıkta bunu yaptı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cuma günü Antalya’da şehir içi toplu ulaşım şoförü içinde yolcularla birlikte Konyaaltı İlçesi 6. Caddeden Atatürk Bulvarına seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışık yandı.

Yaklaşık 80 saniyelik ışıkta içeride sigara içmenin yasak olduğu otobüste şoför koltuğundan inen sürücü, aşağıda sigarasını yaktı. Otobüs içinde bekleyeceği süreyi sigara içerek değerlendiren sürücünün bu anları otobüsteki yolcular tarafından kaydedildi. Kısa bir süre içinde sigarasını içen sürücü, yeşil ışık yanmadan aracına bindi ve ışığın yeşile dönmesiyle birlikte yoluna devam etti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 14:14
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