İnanılmaz olay! Bir ailenin kuşu öldü, sahipleri felç kaldı

Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde ailenin babası Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

Baba Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

Kızları olduğu yere bayıldı

Alt kattaki ailesini yanına gelen kızları I. E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşularının doğalgaz zehirlenmesi sanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ancak olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı öğrenildi.

Hastaneye sevk edildiler

Çok sayıda polis ve 112 acil servisinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren aile teker teker hastaneye sevk edildi.