İnanılmaz geri dönüş! Barcelona mağlup oldu

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona, oynadığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan Leganes'e 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan katalanlar, Coutinho'nun 12 daikada attığı golle skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıya oldukça hızlı başlayan ev sahibi Leganes, 52. dakikada Nabil El Zhar'ın attığı golle durumu 1-1'e getidi.

Hemen ardından, 53. dakikada Leganes, Oscar Rodriguez'in bulduğu golle skoru 2-1'e getirdi ve bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

TARİHİNDE İLK KEZ

Barcelona, Leganes'e karşı tarihindeki ilk yenilgisini almış oldu.

Barcelona, bu skorla 13 puanda averajla Real Madrid'in önünde lider kalırken, Leganes ise 6. hafta sonunda 4 puanla 19. sırada kendine yer buldu.

Barcelona, gelecek hafta evinde Atletic Bilbao'yu konuk edecek. Leganes ise deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek.