İnanılmaz bir tehlikesi var: Uzman isimler: Kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararını işaret etti! Bağırsaklara zarar veriyor

Kabak ve kabak çekirdeği en çok tüketilen yiyeceklerden. Televizyon izlerken paketli gıdalar yerine sağlıklı atıştırmalıklar tercih edenlerin mutfağından eksik olmayan kabak çekirdeğinin birçok faydası bulunuyor. Ancak bu faydalarından yararlanmak için kabak çekirdeğinin tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlara göre günde bir avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları faydalarını geçiyor.

Kabak çekirdeği neyin çekirdeği?

En çok tercih edilen kuru yemişler arasında yer alan kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmez. Bu çekirdek, bal kabağının içindeki çekirdeklerin kurutulması sonucu elde edilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN ZARARLARI

Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

Lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek kabızlığa neden olabilir.

Yiyecekleri çiğnemekte veya yutmakta zorluk çekiyorsanız kabak çekirdeğini kabuksuz yemeyi tercih edin.

Sindirimi zordur ve ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı gibi sindirim sistemi hastalıklarında semptomları şiddetlendirebilir.

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Kabak çekirdeği faydaları Saraçoğlu?

Yapılan deneyler, kabak çekirdeğinde bulunan delta-7-Sterolglykosid'in, DHT'nin prostat büyümesi üzerindeki etkisini azalttığını göstermiştir. Yapılan klinik deneylerde kabak çekirdeğinin içeriğinde bulunan sterollerin, prostat dokusunu olumsuz etkileyen DHT düzeyini azalttığı gözlemlenmiştir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI

Antioksidan bakımından zengindir.

Diyabet riskini azaltabilir.

Antikanser özellikleri vardır.

Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.

Uykuyu iyileştirir.

Diyet atıştırmalığı için uygundur.

Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Mesane sağlığına faydalıdır.

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