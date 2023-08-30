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Gündem İnanılır gibi değil! Özgür Aybaş alkolün faydalarını anlattı(!)
Gündem

İnanılır gibi değil! Özgür Aybaş alkolün faydalarını anlattı(!)

Yeniakit Publisher
2023-08-30 19:14:00 - 2023-08-30 20:00:55
İnanılır gibi değil! Özgür Aybaş alkolün faydalarını anlattı(!)

İstanbul Valiliği'nin plaj ve sahil gibi kamuya açık alanlarda alkol tüketimine ilişkin açıklaması özellikle de tekel bayilerini rahatsız etti.

Valilik alkol satışının ilgili kamuya açık alanlarda satışının kısıtlandırılması kararını açıklarken, asayişi ve kadınların güvenliğini sağlamayı esas aldıklarını belirtti.

Ceplerini alkoliklerden kazandıkları parayla dolduran telecilerin temsilcisi Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Birgün'ün haberini paylaştığı sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'ni çirkin ifadelerle hedef aldı.

Alkolü savunanların safında yer alan Aybaş, "Kadınların huzuru için çenenizi kapatın sesinizi kesin yeterli" dedi.

Aybaş bir süre sonra da alkolün faydalı olduğunu iddia etti:
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Bir ülkede içki serbest olursa, içki kültürü olan aklı başında insanlar yetişir. Eğer içkiyi yasaklarsanız bol bol niteliksiz alkolik elde edersiniz. Uyuşturucu bağımlısı müptezeller yaratırsınız. Kadınlar Huzurunuz için kaldırın kadehlerinizi özgürlüğünüze gelsin.

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