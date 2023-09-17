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Yaşam İnanılır gibi değil! Bu kötülüğün sebebi ne?
Yaşam

İnanılır gibi değil! Bu kötülüğün sebebi ne?

Yeniakit Publisher
2023-09-17 00:22:00 -

İstanbul'da feribotta yolculuk yapan bir kişi, bir başka yolcunun saçlarını yaktı.

İstanbul'da feribotta bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı. İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı. Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı. İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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