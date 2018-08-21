İnanılır gibi değil! Acemi kasaplar birbirini bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki geçici kurbanlık hayvan pazarında yaşandı.

İddiaya göre, vatandaşların hayvan pazarından aldığı kurbanlıkları kesme konusunda birbirleriyle anlaşamayan acemi kasaplar kavga etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.