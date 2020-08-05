İmzanın ardından Arda Turan'dan ilk sözler

Arda Turan, Galarasaray'a transfer olması sonrası ilk kez konuştu.

Turan'ın sözleri Galatasaray resmi sitesinden taraftarlarla paylaşıldı.

Arda Turan geri dönmesi sonrası; "Tekrardan Galatasaraylı Arda'yı, Galatasaray'ın evladı Arda'yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin." ifadelerinde bulundu.

33 yaşındaki Arda açıklamalarının devamında; "Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Arda Turan açıklamasında; "Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Florya'daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak." diye konuştu.

Fatih Terim'e teşekkür eden Arda; "Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak. En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.