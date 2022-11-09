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Ekonomi İmzalar atıldı! Zincir marketlere "Yandım Allah" dedirtecek gelişme
Ekonomi

İmzalar atıldı! Zincir marketlere "Yandım Allah" dedirtecek gelişme

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin KOOP Market adı altında bakkallarda da satılma işleminin protokol imzası gerçekleşti. Artık Tarım Kredi ürünleri, KOOP Market adı altında bakkallarda da aynı fiyattan satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 17:33:00 -
İmzalar atıldı! Zincir marketlere "Yandım Allah" dedirtecek gelişme

Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin KOOP Market adı altında bakkallarda da satılma işleminin protokol imzası gerçekleşti. Artık Tarım Kredi ürünleri, KOOP Market adı altında bakkallarda da aynı fiyattan satılacak.

Un, şeker yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkallarda da satılacak.

Özellikle bakkalların kredi başvuruları ile ilgili maddeler toplantının konusuydu. İlk aşamada bakkallardan yoğun bir talep geldiği ifade edildi.

Ürünler Tarım Kredi ile aynı fiyattan satılacak

Ürünler Tarım Kredi Marketleri'nde hangi fiyattan satılıyorsa bakkallarda da aynı fiyattan satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.

6 pilot il belirlendi

İlk etapta 6 ilde hayata geçirilecek olan projede, yıl sonuna kadar Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara'da pilot uygulama kapsamında 250 bakkala bayilik verilecek.

 

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