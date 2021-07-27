İmzalar atıldı... Türkiye'den savaş gemisi satın alacaklar

Ukrayna ordusu ile ilgili haberler yapan Ukrainskiy Militarniy Portal sitesinin aktardığına göre, Türkiye ile Ada sınıfı iki korvetin inşa edilmesi için çerçeve anlaşma imzalandı. Kiev, projenin finanse edilmesi için bu yıl 3.8 milyar grivna (140.7 milyon dolar) bütçe ayırdı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Aleksandr Gaman, Dom televizyonuna yaptığı açıklamada çerçeve anlaşmanın imzalanmasından sonra taraflar inşaat çalışmalarına başlamak için ön hazırlığa geçti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı 14 Aralık 2020'de Türkiye ile Ukrayna ordusu için korvet ve SİHA üretilmesi için anlaşma imzalandığını duyurmuştu.