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İmzalar atıldı! Milli silahlar artık orada da üretilecek

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ortaklığıyla Konya'da 300 milyon lira sermaye ile kurulacak sanayi tesisinde, Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sistemleri üretilecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:41
İmzalar atıldı! Milli silahlar artık orada da üretilecek

ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ ortaklığında 300 milyon lira sermayeli şirketin kurulmasına dair proje için imzalar atıldı.

Silah sistemlerinin üretilmesi, tasarımı, Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi oluşturulması kapsamında, Organize Sanayi Bölgesinde 35 bini kapalı 140 bin metrekarelik alanda Silah Sistemleri Tesisi kurulacak.

Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve önümüzdeki günlerde temeli atılacak tesisin 2019'da üretime geçmesi hedefleniyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 milyon lira sermaye yatırım ile ülkenin ihtiyacı silah sistemlerinin üretileceğini söyledi.

Konya'nın, Anadolu'nun savunma sanayi üretim merkezi olması yolunda önemli bir adımın atıldığına dikkati çeken Altunyaldız, savunma sanayisinin Türkiye'nin çekici gücü olmaya devam edeceğini ve 3,5 milyar dolarlık ihracatın Konya ile daha da yukarı taşınacağını dile getirdi.

Altunyaldız, ASELSAN'ın önemli bir yatırımının Konya'ya kazandırılmasıyla kentin savunma sanayisinin omurgası olacağını vurguladı.

ELEKTRONİK VE MEKANİK SİTEMLER DE ÜRETİLECEK

Konya'nın tedarikçi firmaları, işgücü ve insan kaynağı birikimiyle savunma sanayisi potansiyeline işaret eden Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Konya, üretim ve ihracatıyla savunma sanayisinde Türkiye'de ilk 5'e giren bir şehir. ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi AŞ arasında şirket kurulması, ASELSAN'ın şu anda ürettiği silah sistemlerinin, Konya'da yapılması sürecinin başlatılmasına karar verdik. Taraflarca iyi karşılandı. Cumhurbaşkanımıza da bu armağan için şükranlarımızı sunuyoruz. Toplamda 300 milyon lira sermayeli ve 150 milyon liralık başlangıç yatırımı var. Türkiye'nin ithal ettiği orta kalibredeki tüm silah sistemlerinin üretilmesi planlanıyor. Bunlar içerisinde otomatik makineli tüfekler, otomatik toplar, stabilize sistemler, komuta sistemleri ve hedef vurma sistemleri var. Elektronik ve mekatronik sistemler de üretilecek."

İLK ÜRETİM 2019 SONUNDA

ASELSAN'ın Ankara'daki üretim imkanlarının bu tesiste de oluşturulacağını anlatan Altunyaldız, şunları kaydetti.

"İnsan kaynağı arasında bir geçişkenlik de olacak. Konya Savunma Sanayi AŞ'nin yüzde 49, ASELSAN'ın ise yüzde 51 hissesinin olduğu bir şirket. Bu şirkette tamamen ASELSAN'ın insan kaynağı, know-how ve birikimi söz konusu. Önümüzdeki dönemde ciddi anlamda istihdam, mühendislik ve teknoloji kabiliyetinin kazanılması durumu olacak. İlk üretimin 2019 sonunda başlamasını öngörüyoruz. Konya'nın teknolojik altyapısı komple değişmiş, desteklenmiş ve dijital yol haritasında öne geçmiş olacak. Bunu son derece önemsiyorum."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:41
  1. Konya
  2. Ankara
  3. ASELSAN
  4. Milli silahlarımız
  5. Savunma sanayii

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